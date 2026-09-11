Санкции сдерживают отток капитала

Советник президента Антон Кобяков заявил, что Россия продолжает сталкиваться с оттоком капитала, несмотря на санкции и положительные реальные процентные ставки.
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