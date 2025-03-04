Трамп полностью прекратил вооружение Украины

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине спустя несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии