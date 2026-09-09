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Комки Биша помогут вылечить поврежденную роговицу

Комки Биша помогут вылечить поврежденную роговицу

РЕН ТВ Специалисты НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиала Института цитологии и генетики СО РАН – выявили у клеток жировой ткани щек человека потенциал для терапии повреждений роговицы и восстановления костей.

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