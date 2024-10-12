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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карадениз о лиге Турции: «Госбанки не заваливают клубы деньгами. Основной доход идет от телеправ, а федерация платит за каждую ничью и победу» 

— Другие сходства футбольных систем [России и Турции] — лимит на легионеров, государственные деньги. — Стоп, про участие государства — это ошибка.

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