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"Герани" уничтожили логистический склад с грузами ВСУ под Киевом

"Герани" уничтожили логистический склад с грузами ВСУ под Киевом

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Российские военные поразили логистический склад в Гостомеле Киевской области.

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