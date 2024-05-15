Путин назначил новых губернаторов в пяти регионах

Президент России Владимир Путин подписал распоряжения о временном назначении исполняющих обязанности глав ряда регионов, в которых ранее губернаторы перешли на новые посты в администрацию президента и правительство РФ.
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