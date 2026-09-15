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Царьград

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Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Карелии: пострадали 7 человек

Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Карелии: пострадали 7 человек

14 сентября в Пряжинском районе Карелии на трассе "Кола" произошло ДТП. Грузовик Hino, водитель которого отвлекся, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen из Санкт-Петербурга.

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