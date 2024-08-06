Астрофотограф запечатлел орбитальный маневр секретного китайского космоплана

Снимок китайского космического самолета «Шэньлун», сделанный Феликсом Шефбенкером в Верхней Австрии / © Felix Schöfbänker Шефбенкер использовал телескоп с 14-дюймовым (35 сантиметров) зеркалом и разнообразным оборудованием, способным отслеживать спутники, автоматически удерживая их в центре поля зрения.
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