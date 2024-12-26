В Астрахани до вечера понедельника ограничена стоянка автотранспорта на улице Беринга

Ради безопасного дорожного движения. С целью обеспечения безопасности дорожного движения в Ленинском районе Астрахани с 07:00 26 декабря до 19:00 30 декабря вводится временное ограничение стоянки автомобильного транспорта на автодороге по ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии