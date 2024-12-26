В Астрахани на год ограничена стоянка авто на улице Беринга

Ради безопасного дорожного движения. С целью обеспечения безопасности дорожного движения в Ленинском районе Астрахани с 07:00 26 декабря 2024 года до 19:00 30 декабря 2025 года вводится временное ограничение стоянки автомобильного транспорта на автодороге по ул.