Происшествия
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Происшествия

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Следствием УВД по Юго-Восточному округу столицы завершено расследование уголовного дела о мошенничестве под видом деятельности модельного агентства

Фигуранты арендовали два помещения под офисы на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке. Для привлечения клиентов они разместили в сети Интернет объявления о наборе и обучении будущих моделей.

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