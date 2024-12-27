В Кемеровской области – Кузбассе Госавтоинспекторы помогли доставить в больницу ребенка, который нуждался в экстренной медицинской помощи

«Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Новокузнецку капитан полиции Сергей Неупокоев и старший лейтенант полиции Виктор Тихонов помогли доставить в больницу ребенка, которому требовалась срочная медицинская помощьИнспекторы находились на маршруте патрулирования на улице Кирова в г.