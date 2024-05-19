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Путин выдвинул ультиматум Лондону в ответ на провокации

Путин выдвинул ультиматум Лондону в ответ на провокации

Президент России умерил пыл британцев нестандартным решением. "Это не шутка", пишут в Китае.В ответ на заявления о том, что Великобритания даёт право Украине наносить удары по территориям России применяя британское оружие, президент России Владимир Путин принял нестандартное решение, пишет китайская газета Sohu.

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Комментарии
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Влад Владимиров
У русских на данный счет обычно говорят: &quot;Не рой яму другому, а то и сам в нее там скоро попадешь&quot;... Любой  русофоб своими куцыми мозгами слаб... А об ответках надо помнить, иначе как хохлы и пропадешь.
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