Подруга решила: лучше на съеме впроголодь, чем терпеть попреки родителей. «Но у тебя ребенок!» – говорит ей Людмила

— В общем, сели с ней с листочком, ручкой и калькулятором, посчитали все – вышло, что после оплаты аренды квартиры, кредита, садика и прочих обязательных расходов у нее на руках остается меньше тридцати тысяч, – рассказывает Людмила.
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