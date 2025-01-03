Моя семья. Счас...
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Подруга решила: лучше на съеме впроголодь, чем терпеть попреки родителей. «Но у тебя ребенок!» – говорит ей Людмила

Подруга решила: лучше на съеме впроголодь, чем терпеть попреки родителей. «Но у тебя ребенок!» – говорит ей Людмила

— В общем, сели с ней с листочком, ручкой и калькулятором, посчитали все – вышло, что после оплаты аренды квартиры, кредита, садика и прочих обязательных расходов у нее на руках остается меньше тридцати тысяч, – рассказывает Людмила.

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Комментарии
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Марина Трянина
я бы поговорила с отцом (один на один), как более вменяемым и здравомыслящим, объяснила ситуацию и возможные свои действия, если мать не угомонится.. И по результатам разговора принимала бы решение
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17 час.
Владимир Алтайцев
умное  решение
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16 час.
Элеонора Коган
Мамаша мерзкая зануда. А Тане луче всё-таки съехать чтобы не мотали ей нервы.
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9 час.

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