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Царьград

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Мошенники в России: новые схемы с медицинскими картами и фальшивые вакансии

Мошенники в России: новые схемы с медицинскими картами и фальшивые вакансии

Председатель комитета ГД Сергей Леонов предупреждает о новых схемах мошенников в России. Аферисты крадут данные русских, представляясь сотрудниками поликлиник и Роскомнадзора, и размещают фальшивые вакансии.

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