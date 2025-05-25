Мошенники в России: новые схемы с медицинскими картами и фальшивые вакансии

Председатель комитета ГД Сергей Леонов предупреждает о новых схемах мошенников в России. Аферисты крадут данные русских, представляясь сотрудниками поликлиник и Роскомнадзора, и размещают фальшивые вакансии.
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