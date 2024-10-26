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Петербургский дневник

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В Кронштадте продолжается месячник по благоустройству

В Кронштадте продолжается месячник по благоустройству

Волонтёры очистили территорию Военно-морского госпиталя В Кронштадте продолжается месячник по благоустройству, участие в котором принимают сотрудники администрации, жилищно-коммунальные службы, депутаты, волонтеры и глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

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