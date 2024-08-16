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Курские новости

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Экипаж Ми-28 ночью уничтожил противника в приграничье Курской области

Экипаж Ми-28 ночью уничтожил противника в приграничье Курской области

Экипажи армейской авиации использовали вертолеты Ми-28НМ для нанесения ночного удара по концентрации военнослужащих, бронетехники и автомобильной военной техники подразделений Вооруженных Сил Украины в пограничном районе Курской области.

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