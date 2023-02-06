Бесит, что свекровь не экономит на еде: «Мы на питание столько на четверых не тратим, сколько она на себя одну!»— …Покупает себе в продуктовом магазине все, что хочет, на цену не смотрит! – рассказывает про свекровь тридцатипятилетняя Валерия.