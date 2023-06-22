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«Мы на грани катастрофы»: Очередной выпад Бербок против России заставил немцев обратиться к Путину

«Мы на грани катастрофы»: Очередной выпад Бербок против России заставил немцев обратиться к Путину

Новый выпад главы МИД ФРГ Анналены Бербок против России заставил аудиторию немецкого издания WELT «обратиться» к Владимиру Путину.

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