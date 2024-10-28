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В Курахово в результате удара российского Су-34 ВСУ потеряли взвод солдат

В Курахово в результате удара российского Су-34 ВСУ потеряли взвод солдат

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, используя фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000, нанёс авиаудар по пункту дислокации 46-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины, сообщается в Telegram-канале «Изнанка».

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