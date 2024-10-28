В Курахово в результате удара российского Су-34 ВСУ потеряли взвод солдат

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, используя фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000, нанёс авиаудар по пункту дислокации 46-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины, сообщается в Telegram-канале «Изнанка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии