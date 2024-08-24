Конгресс украинцев Канады* просит запретить Дацюку въезд в страну и не включать его в Зал славы

Конгресс украинцев Канады* ранее обратился к министру по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марку Миллеру и министру иностранных дел Мелани Жоли с просьбой не давать Дацюку визу для въезда в страну на церемонию введения в Зал славы.
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