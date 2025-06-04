Китай ввел специальную визу для 10 стран АСЕАН и Восточного Тимора в качестве наблюдателя ассоциации

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Китай ввел "визу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/" в отношении 10 стран АСЕАН и Восточного Тимора в качестве наблюдателя ассоциации, сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на очередной ведомственной пресс-конференции.
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