«На нас нападают». Главный германский разведчик обвинил Россию во втягивании Германии в войну

Германия может оказаться втянутой в «вооружённый конфликт» с Россией, считает глава Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Мартин Егер.
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