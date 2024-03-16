Бывший американский вице-президент Пенс отказался поддерживать Трампа на выборах

ТАСС/AP/Evan Vucci Политик из Соединенных Штатов Майк Пенс, который занимал должность вице-президента страны при администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил, что не будет поддерживать экс-соратника на предстоящих выборах президента США.