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Бывший американский вице-президент Пенс отказался поддерживать Трампа на выборах

Бывший американский вице-президент Пенс отказался поддерживать Трампа на выборах

ТАСС/AP/Evan Vucci Политик из Соединенных Штатов Майк Пенс, который занимал должность вице-президента страны при администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил, что не будет поддерживать экс-соратника на предстоящих выборах президента США.

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