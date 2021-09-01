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США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

Министр торговли США Джина Раймондо и министр экономики Украины Алексей Любченко подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании, в котором выделены области для «обновленного сотрудничества в сфере торговли», сообщает в среду РИА «Новости».

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