США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

Министр торговли США Джина Раймондо и министр экономики Украины Алексей Любченко подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании, в котором выделены области для «обновленного сотрудничества в сфере торговли», сообщает в среду РИА «Новости».
Министр торговли США Джина Раймондо и министр экономики Украины Алексей Любченко подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании, в котором выделены области для «обновленного сотрудничества в сфере торговли», сообщает в среду РИА «Новости».
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