Незаконное строительство жилого дома в Махачкале приостановлено

В Махачкале продолжается борьба с незаконными постройками. Недавно правоохранительные органы приостановили работы по строительству многоквартирного дома на 1-й Перестроечной улице, поскольку он был возведен с нарушением утвержденных параметров.
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