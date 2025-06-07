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Elden Ring: Nightreign: Как открыть новых персонажей — Герцогиню и Призрака

Elden Ring: Nightreign: Как открыть новых персонажей — Герцогиню и Призрака

Ищите информацию о том, как разблокировать новых персонажей в Elden Ring Nightreign? Призрак — один из двух дополнительных героев спин-оффа Nightreign, для разблокировки которого нужно выполнять ряд дополнительных действий в Крепости Круглого Стола.

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