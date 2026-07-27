Суд отказался платить 156 тысяч за «прогул» чиновнице из Бурятии, осуждённой за мошенничество

Осуждённая за мошенничество в Бурятии бывшая начальница одного из отделов регионального правительства попыталась через суд не только восстановиться на работе, но и взыскать с государства 156 тысяч рублей за вынужденный прогул.
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