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Суд отказался платить 156 тысяч за «прогул» чиновнице из Бурятии, осуждённой за мошенничество

Суд отказался платить 156 тысяч за «прогул» чиновнице из Бурятии, осуждённой за мошенничество

Осуждённая за мошенничество в Бурятии бывшая начальница одного из отделов регионального правительства попыталась через суд не только восстановиться на работе, но и взыскать с государства 156 тысяч рублей за вынужденный прогул.

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