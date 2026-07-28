Психолог объяснила стремление зумеров к личному комфорту

Они представляют собой первое поколение «по-настоящему сытых детей», привыкших к удобству. В то же время молодых людей отличает «инфантильный» подход к работе, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.
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