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Всё о женщинах

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Психолог объяснила стремление зумеров к личному комфорту

Психолог объяснила стремление зумеров к личному комфорту

Они представляют собой первое поколение «по-настоящему сытых детей», привыкших к удобству. В то же время молодых людей отличает «инфантильный» подход к работе, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

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