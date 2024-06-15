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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас продлил контракт с Nike, ему разработают персональный логотип (Relevo)

Алькарас продлил контракт с Nike, ему разработают персональный логотип (Relevo)

Их сотрудничество началось в конце 2019-го, соглашение истекало в 2025-м. До работы с Nike испанец играл в форме от Lotto.

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