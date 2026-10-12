Омск
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Омск

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Шелест: социальные объекты и дома в Омске подключены к отоплению

Мэр Омска поручил усилить бригады «Тепловой компании» и наладить постоянный диалог с управляющими компаниями, чтобы жители получали оперативную информацию.

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