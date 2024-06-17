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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морис о «Флориде» после 1:8: «Перепады настроения в спорте – это просто факт. Задача наших ветеранов – держать эмоции в более-менее узком диапазоне»

«Пантерс» проиграли «Эдмонтону» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1).  «Перепады настроения в профессиональном спорте – это просто факт.

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