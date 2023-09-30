В ЯНАО остановлено движение паромов на главной переправе

В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что ограничения связаны с усилением ветра.
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