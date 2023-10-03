Только на срочные расходы: В Белом доме признали отсутствие средств на Украину

Власти США подтвердили: Киеву не видать крупных траншей на военные нужды в ближайшее время.После перипетий с шатдауном и склоке в конгрессе США по поводу принятия бюджета вышло так, что Киев остался без многомиллиардной поддержки Штатов.
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