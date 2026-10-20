Как в Иране воспринимается санкционное давление С иранской точки зрения сравнение санкций против Ирана и России показывает не только экономическое противостояние, но и борьбу за право самостоятельно определять внешнюю политику.
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- Это не дешевый кв...
- Это не дешевый кв...
- Это не дешевый кв...
Вооружённое давление, экономические санкции, - для США это уже не работает.