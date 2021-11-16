Европа совсем скоро окажется перед выбором: еще больше подсесть на российскую «газовую иглу», или же в полной мере выступить в поддержку Украины.
Лондон предложил Европе променять дефицитный российский газ на Украину
Комментарии
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Alex
Никогда не стоит забывать, что IQ Джонсона не превышает 60. Все, что он говорит, надо оценивать только с этой точки зрения. Променяет ли Европа тепло в своих домах и газ для своей промышленности на затраты денег на бессмысленный проект Украина? Ясно, что нет. Им и газ хочется, и от Украины избавиться. А тут - все сразу.
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20 час.
Иван Бродягин
А уркаина добывает газ или все тот-же российский транзитирует... Так что в любом случае европа сидит на российской газовой игле!
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20 час.
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