Лондон предложил Европе променять дефицитный российский газ на Украину

Alex

Никогда не стоит забывать, что IQ Джонсона не превышает 60. Все, что он говорит, надо оценивать только с этой точки зрения. Променяет ли Европа тепло в своих домах и газ для своей промышленности на затраты денег на бессмысленный проект Украина? Ясно, что нет. Им и газ хочется, и от Украины избавиться. А тут - все сразу.