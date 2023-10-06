Пашинян попросил у ЕС помощи с беженцами из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем, что Ереван нуждается в финансовой поддержке для преодоления кризиса, связанного с беженцами из Нагорного Карабаха.