Степанова о стадионе в Мирном: «Таких широких, классно подготовленных трасс я еще не видела. Не только в России – вообще нигде»

С 11 по 14 января в Мирном пройдет пятый этап Кубка России. «Я уже как-то упоминала в своих колонках: сборная Татарстана – главная и, боюсь, единственная команда на Кубке России, которая выглядит именно как команда.
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