Льгота по оплате ЖКУ и другие изменения с 1 июля: узнаем, кто из россиян в списке на нововведения Евгения КомароваВо второй половине 2024 года законодательные нормы, касающиеся российского сектора недвижимости, ожидает сразу несколько изменений.
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