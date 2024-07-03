Льгота по оплате ЖКУ и другие изменения с 1 июля: узнаем, кто из россиян в списке на нововведения Евгения КомароваВо второй половине 2024 года законодательные нормы, касающиеся российского сектора недвижимости, ожидает сразу несколько изменений.