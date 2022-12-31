Поздравляем с Новым 2023 годом!

Доброе, душевное и новогоднее «Дорожное радио» поздравляет вас с Новым 2023-м годом и наступающим Рождеством! Спасибо всем, кто просыпался, работал, путешествовал и проводил самые счастливые менты минувшего года под песни любимой радиостанции.