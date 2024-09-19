Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

• «Хаббл» и «Чандра» обнаружили дуэт сверхмассивных чёрных дыр • На расположенной недалеко от нас экзопланете планете царит адская атмосфера и дуют железные ветры • Команда «Вояджера-1» справилась со сложной заменой двигателей • Губаны-чистильщики проверяют размер своего тела в зеркале, прежде чем принять решение о драке, показало исследование • Учёные нашли удивительное практическое применение кофейной гуще Читать далее ​Read More • «Хаббл» и «Чандра» обнаружили дуэт сверхмассивных чёрных дыр • На расположенной недалеко от нас экзопланете планете царит адская атмосфера и дуют железные ветры • Команда «Вояджера-1» справилась со сложной заменой двигателей • Губаны-чистильщики проверяют размер своего тела в зеркале, прежде чем принять решение о драке, показало исследование • Учёные нашли удивительное практическое применение кофейной гуще Читать далее ​Read More .