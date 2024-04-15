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Почему у женщин на ногах появляются синяки без причины, объяснил флеболог Кочарян

Почему у женщин на ногах появляются синяки без причины, объяснил флеболог Кочарян

Экхимозы, синяки, гематомы, кровоизлияния на ногах — эту проблему можно называть по-разному. Но, по словам врача-флеболога Арсена Кочаряна, в подавляющем большинстве случаев она не представляет никакой опасности.

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