Байден проводит срочное совещание из-за атаки на базы США в Сирии

Президент США Джо Байден вынужден был прервать свою пресс-конференцию по ситуации на Ближнем Востоке и отправиться в ситуационную комнату Белого дома на совещание из-за атаки сразу трёх военных баз США в Сирии.
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