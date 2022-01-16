Баранец объявил о запуске российского «плана Б» для усмирения военных амбиций США

Москва шла на переговоры по безопасности с Вашингтоном, не питая иллюзий относительно риторики американской стороны, потому заранее разработала альтернативный план усмирения США, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Москва шла на переговоры по безопасности с Вашингтоном, не питая иллюзий относительно риторики американской стороны, потому заранее разработала альтернативный план усмирения США, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
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