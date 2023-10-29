«Теперь чеки храню дома»: Магазины придумали «законную» уловку для воровства денег

Многие из нас ежедневно совершают покупки с помощью банковской карты. Происходит всё машинально, и потому человек совершено не задумывается о возможных рисках, которые поджидают его после проведения транзакции.
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