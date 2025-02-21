В Совбезе РФ заявили о наращивании потенциала ВМС НАТО против портов России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Григорий Молчанов заявил, что НАТО активно наращивает возможности своих военно-морских сил с целью потенциальных ударов по портовой инфраструктуре России, передает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии