SciRep: микрозелень содержит больше полезных веществ, чем некоторые овощи

Ученые из Университета Чукурова (Турция) обнаружили, что микрозелень (молодые побеги съедобных растений) содержит больше калия, фосфора, витамина С и других полезных веществ, чем некоторые традиционные овощи.
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