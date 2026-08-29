Хайруллин признался, что продолжает следить за успехами Демидова в НХЛ

Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин признался, что продолжает следить за успехами Ивана Демидова в НХЛ.Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин признался, что продолжает следить за успехами Ивана Демидова в НХЛ.
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