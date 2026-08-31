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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард – 44-й в рейтинге игроков НХЛ от NHL Network. Макэвой – 41-й, Хишир – 43-й, Пойнт – 46-й, Нечас – 49-й, Джонстон – 50-й

NHL Network начал публикацию рейтинга из 50 лучших игроков НХЛ на данный момент. Места с 50-го по 41-е выглядят следующим образом: 50.

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