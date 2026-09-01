Скандальный «мясной полк» ВСУ переподчинили диверсионно-штурмовым войскам

225-й отдельный штурмовой полк (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ), известный как «мясной полк» или «полк смерти», передали в подчинение 7-му корпусу диверсионно-штурмовых войск (ДШВ), сообщил в мессенджере МАХ канал «Северный ветер», близкий в российской группировке войск «Север».
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